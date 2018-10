L’autostrada del Brennero è rimasta chiusa al traffico nel pomeriggio in direzione nord per un grave incidente, avvenuto all’altezza di Egna. Secondo le prime informazioni, un furgone ha violentemente tamponato un tir.



Per liberare il conducente dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia e l’elisoccorso.

Si segnalano code di circa 4 km, in direzione Nord, tra i caselli di San Michele e Egna/ora.