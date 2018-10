Incidente mortale questo pomeriggio in piazza Vittoria a Bolzano. Secondo le prime informazioni, una donna è stata travolta ed uccisa da un camion. L’incidente si è verificato nei pressi della fermata dell’autobus a ridosso del Monumento in Corso Libertà.



La vittima secondo le prime informazioni è una donna di circa 40 anni. Era in sella alla sua bici quando è stata travolta. Sul posto si trovano i vigili urbani, la croce bianca e il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare la morte della donna.