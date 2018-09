La polizia di Bolzano ha sequestrato nelle ultime ore, in due distinte operazioni, complessivamente 6 kg di hashish.



Ieri pomeriggio agenti della squadra mobile hanno fermato al casello Bolzano nord un’automobile guidata da un pakistano di 27 anni, trovando a bordo 5 kg della sostanza stupefacente nel vano della ruota di scorta.



L’uomo e il suo passeggero, un afghano di 28 anni sono stati portati in carcere. Precedentemente alla stazione ferroviaria è stato arrestato un afghano di 21 anni trovato in possesso di 1 kg di hashish.