Nella provincia di Bolzano i pazienti potranno ricevere in futuro i referti medici via mail e non dovranno più recarsi agli sportelli dell'Azienda sanitaria.

Con fine ottobre partirà infatti il fascicolo sanitario elettronico, che però non sarà obbligatorio. Chi preferisce - ha spiegato l'assessora Martha Stocker - potrà comunque ancora ricevere la forma cartacea e non sarà tenuto a registrarsi sulla piattaforma elettronica. In un primo momento saranno fornite via mail le prescrizioni, seguiranno i referti di laboratorio e in un altro momento anche quelli di radiologia.