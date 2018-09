Per poter risalire e multare i proprietari di cani il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato l'istituzione di una banca dati centrale del dna dei cani. Recentemente un simile provvedimento è già stato annunciato dal Comune di Bolzano.

La mozione dei Freiheitlichen, emendata co-firmata dalla Svp e da Team Autonomie, prevede di creare i presupposti normativi per l'esecuzione delle analisi del dna in modo da integrare la banca dati centrale affinché vi confluisca l'analisi del dna di ogni cane tenuto in Alto Adige, e di creare la possibilità di introdurre i test del dna al fine di identificare i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali così come di risalire ai proprietari di cani randagi che hanno causato incidenti stradali o attaccato animali o persone. La mozione è stata approvata con 20 sì e 3 no, mentre è stata respinta una di Team Autonomia che prevedeva l'introduzione di una sorta di patentino per i proprietari di cani.