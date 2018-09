Le pale hanno urtato i cavi della linea elettrica a Verano, vicino a Merano, e l'elicottero di Elicampiglio, che volava a bassa quota, è precipitato. «Si è accasciato» precisa il comandante Giuseppe Simonetti, fondatore dell'impresa di trasporto aereo con sede a Monclassico, in val di Sole. Il pilota Gilberto Bazzoli ed il tecnico di una ditta esterna che sedeva a fianco sono usciti dal velivolo con le loro gambe: solo qualche graffio, oltre al comprensibile spavento.

L'incidente è accaduto ieri pomeriggio, alle 16.45, a circa trenta metri da maso Stegerhof e a 150 metri di distanza dalla funivia che porta da Postal a Verano. Subito sono scattati i soccorsi, con la Croce Bianca ed i vigili del fuoco di Meltina e di Avelengo sul posto, l'elicottero Pelikan 1 che ha trasportato all'ospedale di Bolzano le due persone convolte, i carabinieri di Merano incaricati dell'indagine. Il velivolo precipitato, come prassi, è stato posto sotto sequestro: il nastro dei carabinieri è stato tirato lungo l'intera area in attesa del sopralluogo del tecnici dell'Enac. Parallelamente verranno svolti altri accertamenti, come precisa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: «A seguito dell'incidente che ha coinvolto l'elicottero AS350 marche di identificazione I-ISAR - si legge in una nota - l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta di sicurezza per appurarne le cause, disponendo contestualmente l'invio di un proprio investigatore sul sito dell'evento».