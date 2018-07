Due persone sono state ferite con un coltello a seguito di una lite in un bar di Via Bari, a Bolzano. Il diverbio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato in un gruppo di stranieri. Uno di questi avrebbe estratto l’arma e colpito due persone.



Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia, avvertita dal titolare del bar, ed il medico d’urgenza della Croce bianca che ha prestato le prime cure ai feriti che ora sono ricoverati all’ospedale di Bolzano, ma non sono in pericolo di vita.