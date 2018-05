In una chiesa gremita per un rosario Bolzano ha ricordato le vittime del tragico incidente di montagna avvenuto sulle Alpi svizzere. Parenti, amici, colleghi ed alunni si sono raccolti in preghiera nella chiesa Tre Santi.

Il parroco don Jimmy ha comunicato che la messa funebre per Elisabetta Paolucci sarà celebrata lunedì alle 13.45. «Non è importante - è stato detto all’inizio del rosario - quanto dura la tua vita, ma il bene che tu hai fatto». La professoressa Paolucci, come anche Marcello Alberti e sua moglie Gabriella Bernardi, erano molto conosciuti in città e la loro morte improvvisa è stata accolta con grande sgomento e incredulità dai bolzanini.