Ha provocato un diverbio con un ragazzo e poi, aiutato da un complice, gli ha sottratto il portafogli. Il giovane, un cittadino nigeriano di 25 anni, è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri a bordo di un autobus, nei pressi della stazione di Merano.

Condotto in caserma con l’accusa di rapina, i militari si sono messi alla caccia del complice, individuato poco dopo: si tratta di un altro cittadino nigerianom di 20 anni, che è stato denunciato a piede libero per concorso in rapina. Entrambi risultato di passaggio in Alto Adige. La vittima della rapina ha dovuto ricorrere alle cure dei medici per alcune contusioni ed escoriazioni.