«Si può dire che nella nostra Provincia c'è piena occupazione. Chi cerca un lavoro, normalmente lo trova, e si tratta di un fatto assolutamente non scontato, soprattutto se paragonato alle situazioni che si vivono in altre regioni e paesi europei».

Così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando i dati Astat, che rivelano come in Alto Adige la disoccupazione continui a calare, dal 3,7% del 2016 al 3,1% dell'anno scorso.

Per il futuro indica le strade da seguire per fare in modo che la Provincia di Bolzano si mantenga un elevato standard di benessere. «Dobbiamo puntare con ancora più forza su ricerca e innovazione - afferma - ed è sempre più forte il bisogno di creatività e nuove idee. Enti, imprese e organizzazioni che si occupano di ricerca dovranno avere un ruolo chiave, e potranno essere il volano non solo per la crescita economica, ma anche per la creazione di posti di lavoro altamente qualificati, quindi garanzia di competitività nel lungo periodo».