Un giovane imprenditore bolzanino è stato arrestato su ordine del giudice Emilio Schonsberg con l'accusa di un'evasione Iva di oltre 10 milioni di euro. Il 30enne avrebbe messo in piedi su internet la vendita di cellulari iPad a prezzi convenienti grazie a un carosello fiscale. Una delle società intermediarie risulta infatti intestata a un detenuto in carcere. L'imprenditore ha presentato ricorso al tribunale del riesame e ha ottenuto così la revoca degli arresti domiciliari, mentre resta in atto l'interdizione dell'attività commerciale.