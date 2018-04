Sono stati assolti in Corte dei conti a Bolzano il sindaco di Monguelfo e i dipendenti comunali, che avevano «chiuso» il municipio per una gita turistico-culturale in Tirolo.



Il 5 giugno 2015 era stato infatti affisso un cartello all’ingresso del municipio della val Pusteria, comunicando che gli uffici erano chiusi e di chiamare in caso di emergenza il vigile urbano sul cellulare.



Il sindaco Albin Schwingshackl e i suoi collaboratori si sono così recati in gita «aziendale» ad Achensee, in Tirolo. Secondo la sentenza, non si è trattato di interruzione di servizio.