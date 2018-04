Impazza sul web il video di una enorme valanga programmata a passo dello Stelvio. Il distacco è avvenuto nei giorni scorsi nell'ambito delle 'pulizie di primavera' in vista della riapertura della strada con i suoi famosi 48 tornanti, in passato spesso tappa del Giro d'Italia.

Sul profilo Facebook 'Uli Kofler Workingfotos' il meccanico e assistente di elicotteri ha pubblicato l'impressionante video: si vedono, infatti, le detonazioni delle cariche esplosive sulla cresta della montagna e le piccole slavine che diventano sempre più grandi per diventare un enorme flusso di neve che precipita verso valle e sommerge tutto, come un mare in tempesta.