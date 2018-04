I verdi sono i vincitori delle elezioni comunali a Innsbruck.

Il verde Georg Willi ha sorpassato con il 30,88% la sindaca uscente Christine Oppitz-Plörer (Fuer Innsbruck), che si è fermata al 24,28%, e la sfiderà al ballottaggio tra due settimane.

I Verdi sono anche il primo partito in consiglio comunale (24,16%), davanti alla FPOe (18,56%) e Fuer Innsbruck (16,15%).

Drammatico crollo per il partito popolare, che oggi ha invece stravinto le regionali a Salisburgo. La Oevp ha, infatti, perso il 9,7% dei consensi, scendendo al 12,17% e fermandosi così in quarta posizione. I socialdemocratici hanno ricevuto il 10,32% dei voti, mentre saranno rappresentati in consiglio provinciale anche i Neos (4,73%), Tiroler Seniorenbund ( 2,27%), Liste Fritz (3,23%), Gerechte Innsbruck (3,10%) e Liste ALI (2,38%).