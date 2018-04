A Villa Serena e Villa Armonia varie opportunità di coinvolgimento di persone richiedenti protezione internazionale Assb.

Dal mese di marzo, presso le residenze per anziani Villa Serena e Villa Armonia, sette giovani profughi hanno iniziato altrettanti progetti di volontariato, mettendo a disposizione le proprie competenze e dedicandosi in particolare all’attività di animazione con i residenti e a semplici lavori manuali.

Questi progetti di volontariato prendono l’avvio dopo la sperimentazione - partita nel 2016 - del coinvolgimento di persone richiedenti protezione internazionale in lavori sia di tinteggiatura e di piccola manutenzione presso le residenze Don Bosco e di Villa Europa che, nel corso della scorsa estate, in attività a diretto contatto con gli anziani residenti a Villa Serena e Villa Armonia, in particolare da parte di alcune donne ospitate presso Maso Zeiler.

I progetti di volontariato nascono dalla collaborazione tra Assb e le associazioni Caritas e Volontarius, impegnate nell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale a livello locale, con la finalità responsabilizzare i giovani migranti e di integrarli nella vita sociale a livello personale e professionale.