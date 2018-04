La Guardia di finanza di Bressanone ha intercettato alla barriera autostradale di Vipiteno un camion che trasportava 26mila litri di gasolio di contrabbando.

I camionisti bielorussi dell’autoarticolato con targa lituana, che proveniva dalla Germania, hanno dichiarato di trasportare «olio lubrificante» ed hanno esibito documentazione apparentemente regolare.

I successivi controlli sul liquido trasportato hanno confermato i sospetti dei militari, e cioè che non si trattava di olio lubrificante ma di una partita di 26.000 litri di gasolio da autotrazione, non dichiarato e non sottoposto all’accisa, per un valore complessivo di circa 16.000 euro.

Inoltre, durante la verifica, i Finanzieri hanno constatato che il carico non era effettivamente diretto alla società che appariva sulla documentazione (in provincia di Napoli) bensì a un deposito clandestino in centro Italia.

I finanzieri hanno pertanto provveduto al sequestro del gasolio e del camion e hanno denunciato i camionisti.