Più di 2000 Schützen di tutto l’Alto Adige, del Trentino e del Tirolo si sono dati appuntamento ieri a Sarentino per festeggiare i 60 anni della ricostituzione del corpo degli Schützen.



Per dare un saluto ai cappelli piumati è intervenuto il governatore Arno Kompatscher, mentre il vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache (Fpoe) ha mandato un messaggio. Strache ha annunciato che i lavori per la realizzazione del doppio passaporto per gli altoatesini di madrelingua tedesca e ladina sono incominciati.



«Le vicende dell’Alto Adige stanno a cuore all’Austria», ha sottolineato Strache.



Sulla vicenda è intervenuto anche il comandante onorario Paul Bacher che ha sottolineato come «il doppio passaporto ci farebbe nuovamente sentire un unico popolo e un’unica nazione». Il comandante Elmar Thaler ha poi ribadito che i cappelli piumati resteranno il «motore dell’unità tirolese».



Dopo la celebrazione liturgica e i colpi a salve d’onore, gli Schützenzen hanno sfilato per il paese.