L’assessora Martha Stocker, dopo 40 anni di impegno politico nel Svp, ha deciso di non ricandidarsi in autunno. In una mail ai rappresentanti dei media dell’Alto Adige, pubblicata interamente dal Dolomiten, fa sapere di aver comunicato al segretario politico del suo partito, Philipp Achammer, che non sarà più a disposizione per le prossime elezioni provinciali.



Stocker, dopo 20 anni passati in Consiglio provinciale e in Regione e dal 2014 anche in Giunta provinciale dice di essere a favore di un limite temporale per gli incarichi politici e che è necessario un rinnovamento.



Nella mail ringrazia per la fiducia che le è stata attribuita e per tutte le esperienze che ha potuto fare grazie ai ruoli che ha ricoperto.



L’assessora ringrazia nonostante gli attacchi anche personali subiti durante quest’ultima legislatura, quando si è esposta per la chiusura delle sale parto nei piccoli ospedali o per la riforma sanitaria. Attacchi che avranno avuto probabilmente peso in questa decisione.