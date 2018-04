Domenica senza auto oggi a Bolzano, con regolamentazione della viabilità analoga a quella che si adotta in occasione di Bolzanoinbici. C'è dunque il divieto di circolazione dalle 10.30 alle 16 per tutti i veicoli a motore nell'intero centro abitato di Bolzano, fatti salvi comunque i casi di comprovata urgenza e necessità ed eccezione fatta per una serie di vie di scorrimento. La giornata offre una serie di iniziative. Tra queste, Recycling Show (alle 11.30 e 14.30), uno spettacolo dal vivo sul riciclaggio organizzato dalla Seab, ovvero una pubblica analisi di un sacchetto di rifiuti residui scelti casualmente condotta da esperti ai quali il pubblico potrà porre delle domande. Nella mattina, alle 10.30 con partenza da piazza del Tribunale Vivicittà, 35/a edizione della marcia organizzata dalla Uisp di Bolzano, inoltre un percorso di orienteering dalle 12 per adulti e bambini, più altre iniziative dedicate all'ecosostenibilità, allo sport e all'enogastronomia per tutta la giornata.