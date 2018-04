«Attraverso le Alpi passa l’economia italiana». Lo ha detto Thomas Baumgartner, presidente dell’associazione degli autotrasportatori italiani Anita, a Verona in occasione di un convegno sul Brennero.

Baumgartner ha evidenziato che «il 70% delle merci transita attraverso i valichi che collegano il Paese con il resto dell’Europa, e che pertanto la permeabilità dell’arco alpino deve essere una priorità per l’intero sistema Italia».

Il presidente di Anita ha bocciato il «dosaggio» dei tir nei giorni di bollino nero in Tirolo, ribadendo «con forza la necessità che il governo azioni al più presto il Regolamento 2679/98, strumento che prevede una particolare procedura per inibire iniziative unilaterali restrittive degli scambi tra Stati membri, come quella messa in piedi dall’Austria».

«Tutti sono pronti a spostare le merci sui treni, ma l’offerta ferroviaria deve essere in grado di rispondere alle esigenze di qualità, affidabilità e, non da ultimo di costo, che richiede la committenza e oggi tale sistema è ancora lontano da questi obiettivi a causa di interruzioni dovute all’infrastruttura ferroviaria, alla scarsa capacità dei carico dei treni, a terminali di trasbordo insufficienti e sovraccarichi di lavoro, alla mancanza di macchinisti», ha concluso Baumgartner.