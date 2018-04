Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato oggi due mozioni dei Verdi che riguardano il traffico automobilistico e l’inquinamento. La prima prevede l’introduzione del sistema tutor per il rilevamento della velocità in A22.

Come ha ricordato il consigliere Riccardo Dello Sbarba, «le emissioni inquinanti sono direttamente proporzionali alla velocità del mezzo» e l’attuale sistema di controllo di velocità è superato. L’assessore Richard Theiner ha detto che le richieste sono accettabili. La mozione è stata così approvata a larga maggioranza.

Via libera è arrivata anche dal consiglio provinciale per l’altra mozione verde che prevede un calcolo più vantaggioso del bollo per auto poco inquinanti ed ecologiche.