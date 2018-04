Un rogo ha distrutto la scorsa notte tre case e un fienile in val Venosta, in zona Monte Sole.

L’incendio è scoppiato alle tre di notte in località Mazia, in val Martello. I proprietari sono riusciti a mettersi in salvo, mentre alcune pecore sono morte nelle fiamme. In poco tempo il rogo ha divorato il gruppo di edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona e la Croce bianca.