I carabinieri hanno rinvenuto sulla strada statale a Nova Ponente un furgone rubato nella notte ad un albergo del paese.



Evidentemente chi lo aveva rubato stava scappando a velocità elevata e ha perso il controllo. Dentro il furgone i carabinieri hanno rinvenuto due piccole casseforti rubate anch’esse all’albergo oltre a denaro contante abbandonato. Chi guidava il mezzo dopo l’incidente si è dato alla fuga a piedi, forse anche ferito.



I carabinieri hanno richiesto il supporto delle squadre di ricerca dei vigili del fuoco volontari, soccorso alpino e 118 per battere la zona ma senza esito.



Il mezzo è stato posto sotto sequestro e sul posto è intervenuta anche la Squadra investigazioni scientifiche del reparto operativo per il sopralluogo tecnico. Indagini in corso da parte della compagnia carabinieri di Bolzano.