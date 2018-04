Giornata del riuso a Bolzano, appuntamento il 15 aprile

L’appuntamento con la seconda edizione di Recycle, la Giornata di Festa dedicata al riuso, alla mobilità e al divertimento è in programma domenica 15 aprile a Bolzano con la Città senz’auto (divieto di circolazione dalle 10.30 alle 16) e tante manifestazioni di contorno: dalla corsa Vivicittà promossa dalla Uisp a percorsi alla scoperta del riciclo, laboratori per «ricreare», nordic walking, gastronomia, musica e divertimento.

Quartier generale anche quest’anno, piazza del Tribunale. Il programma della manifestazione è stato presentato dall’assessora comunale all’Ambiente e alla Mobilità Marialaura Lorenzini e degli organizzatori.

«Sono particolarmente lieta di poter presentare la seconda edizione di Recycle che lo scorso anno all’esordio ha coinvolto circa 2.000 persone - ha detto l'assessora - Una grande giornata di festa dedicata al riuso e alla mobilità sostenibile che il Comune ripropone in collaborazione con Uisp e con la Seab. Obiettivo comune, quello di promuovere una città pulita ed in buona salute da lasciare tale anche per le prossime generazioni. Vogliamo infatti porre l’accento anche con Recycle su tematiche importanti come il riuso, la raccolta differenziata dei rifiuti, la mobilità sostenibile e dunque non inquinante, la qualità della vita e degli spazi pubblici».

Tra le varie manifestazioni in programma domenica 15 aprile da segnalare Vivicittà promossa dalla Uisp con partenza alle 10.30 da piazza Tribunale: una corsa competitiva di 12 km, una non competitiva di 6 km e un percorso per bambini.