«Non ha senso chiedersi cosa farà il partito democratico. Bisogna chiedersi quanto tempo ci metteranno loro prima di fare un governo visto che sono stati molto rapidi invece nello spartirsi le poltrone istituzionali lasciando fuori gli altri». Lo ha detto la sottosegretaria Maria Elena Boschi a Bolzano dove partecipa ad un assemblea del Pd locale per fare il bilancio dopo le elezioni politiche.



Boschi, candidata ed eletta nel collegio uninominale di Bolzano per la Camera, ha detto ai cronisti: «Ovviamente il risultato è stato netto, altri partiti hanno vinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle e la Lega, quindi tocca a loro governare, spetta a loro formare un governo».



«Io credo - afferma Boschi - che possiamo essere orgogliosi per i cinque anni di governo del centrosinistra perchè lasciamo un paese migliore di quello che abbiamo trovato e anche i dati che ha diffuso ieri l’Istat lo confermano: un milione di posti di lavoro in più negli ultimi quattro anni, la disoccupazione giovanile è scesa di 10 punti percentuali».

«Noi continuiamo a credere che ai giovani senza un lavoro - prosegue - dobbiamo dare l’opportunità di un lavoro, non il reddito di cittadinanza, e lo dico a maggior ragione qui in Alto Adige dove c’è un modello di alternanza scuola lavoro che funziona, dove c’è un investimento nella battaglia contro la disoccupazione giovanile, nella formazione professionale e i risultati si vedono. Quindi io credo che il modello a cui guardare sia questo e non i sussidi. Su questo noi continueremo ad impegnarci dall’opposizione in modo costruttivo e in modo serio perchè noi rispettiamo le istituzioni e abbiamo a cuore ovviamente il futuro del nostro paese e l’interesse dei nostri cittadini».

«Noi faremo sicuramente un’analisi tutti insieme di quella che è la situazione politica nazionale di un passaggio istituzionale delicato all’esito soprattutto di un primo giro di consultazioni che è andato a vuoto, quindi che dimostra che forse anche l’accordo legato al Movimento 5 stelle non è così solido, ma soprattutto credo sia giusto in questa fase anche ascoltare quello che hanno da dire i nostri iscritti, quello che ha da dire il popolo democratico, quindi un’occasione soprattutto di confronto e di ascolto anche di quelle che sono le loro idee e la loro visione su questo momento.» Lo ha detto la sottosegretaria Maria Elena Boschi a Bolzano dove in serata partecipa ad un’assemblea del Pd locale.

«Su quello che immaginano essere il futuro del Paese nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in cui il Partito democratico ci sarà perchè è il secondo partito più votato d’Italia pur sapendo che ha un ruolo alternativo rispetto ovviamente a chi ha vinto le elezioni», aggiunge Boschi parlando con i cronisti.