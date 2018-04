Ha causato parecchio fumo un incendio che si è sprigionato nel tardo pomeriggio nella sede della Rai di Bolzano, in piazza Mazzini, dove sono in corso dei lavori (foto Tgr Rai Trentino).



Alcuni piani dell’edificio sono stati evacuati per precauzione e per permettere la ventilazione degli stessi.

Großalarm am Bozner RAI-Sitz. Wegen Rauchentwicklung bei Sanierungsarbeiten wurde das Gebäude evakuiert. Zurzeit wird das Gebäde entlüftet. Im Einsatz die Bozner Berufsfeuer, das @WeissesKreuz und die @poliziadistato pic.twitter.com/24hSYU7Ev4 — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) April 3, 2018