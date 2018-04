Già operativa nelle città di Roma, Milano e Catania, è ora disponibile in italiano e in tedesco l’app «You Pol» che consente a giovani e adulti di interagire con la polizia di stato per segnalare episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. La presentazione della novità è avvenuta nei giorni scorsi in questura a Bolzano.

L’applicativo può essere scaricato su smartphone e tablet e grazie ad esso è possibile inviare immagini o segnalazioni scritte alla sala operativa della questura di Bolzano, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa. Sarà quindi possibile denunciare alla polizia fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) o notizie di cui si è appreso in forma mediata (link, pagine web, ricezione messaggi).

L’app permette, inoltre, la localizzazione del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento. L’utente di «You Pol» può anche effettuare una chiamata di emergenza alla sala operativa nella provincia in cui si trova l’utilizzatore.