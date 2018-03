L’azienda sanitaria dell’Alto Adige ha bandito 30 nuovi concorsi per oltre 100 medici specialisti di varie discipline: dai pediatri agli anestesisti, dai ginecologi ai medici d’urgenza, dai gastroenterologhi agli igienisti.

«Grazie a tale regolamentazione - spiega una nota - per il personale medico che in parte occupa già un posto a tempo determinato, si prevede la possibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato».

«Questo è anche il nostro obiettivo - afferma il direttore generale Thomas Schael - in quanto desideriamo creare una “squadra di fiducia” che non sia formata solo da personale con un incarico provvisorio, ma da personale medico che si senta accolto come parte integrante della nostra Azienda».

La ricerca di nuovi specialisti, è dovuta anche alle «rigide normative europee sull’orario di lavoro che hanno comportato un aumento del fabbisogno di personale medico - spiega ancora Schael - Oltre a ciò, stiamo lavorando intensamente per ridurre le liste d’attesa per le prestazioni specialistiche e per offrire alcuni nuovi progetti. Tutto questo è possibile solo nel momento in cui possiamo contare su più personale».