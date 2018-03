Durante la notte la squadra volante della questura di Bolzano ha bloccato, in via Weggestein, un soggetto che si accingeva a commettere un furto all’interno di un’abitazione.

Gli agenti, a seguito di specifica richiesta di intervento, si portavano nella predetta via, ove notavano una persona che si arrampicava su un balcone posto al primo piano di una villetta.

L’uomo, utilizzando il proprio cellulare come torcia, appena giunto sul terrazzino, saltava all’interno dello stesso e si apprestava a sollevare le tapparelle delle porta finestra.

È stato quindi arrestato M.H., cittadino italiano di origini marocchine di diciotto anni, con precedenti di polizia a suo carico per furto e per violazioni amministrative legate all’uso di sostanze stupefacenti.