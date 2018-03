Sabato notte i carabinieri di Bolzano hanno proceduto al controllo di due discoteche.

L’operazione ha verosimilmente preoccupato più di qualche avventore, tanto che a terra, in entrambi i locali, in esito al controllo, è stato rinvenuto un mix di stupefacenti di diversi tipologie che, evidentemente, in molti hanno preferito abbandonare.

Sono stati complessivamente sequestrati 53 grammi di marijuana, 6 di hashish, 37 di cocaina, 17 spinelli già confezionati, 22 pasticche di ecstasy, 1 grammo di Crystal Meth.

Ma il dato forse più significativo è che a terra, in mezzo alla droga, sono stati trovati anche 550 euro in contanti in banconote di vario taglio, di cui forse il possessore doveva disfarsi. Nel corso del controllo sono state identificate 11 persone in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcolici. Uno dei due locali, infine, è stato trovato fuori norma rispetto alla capienza massima degli accessi, laddove sono state contate quasi 300 persone in più rispetto al limite consentito.