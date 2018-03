Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Gomion tra San Leonardo e Moso in val Passiria, dove un motociclista ha perso la vita. Stando alle prime informazioni l’uomo, un altoatesino di 34 anni, si sarebbe schiantato con il suo mezzo contro un muro. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti l’ambulanza di soccorso, l’elicottero Pelikan 1 e l’assistenza spirituale. Indagini dei carabinieri.

Sempre nel pomeriggio sulla stale della val Pusteria nei pressi di Dobbiaco si è verificato un altro incidente, uno scontro frontale fra due vetture, che ha causato quattro feriti, di cui uno grave. Mentre il ferito grave è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elicottero Pelikan 1, gli altri feriti sono stati accompagnati all’ospedale di San Candido. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.