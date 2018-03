Il Comune di Bolzano non sosterrà la petizione contro il lupo lanciata dall’assessore provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler. Lo ha annunciato il sindaco, Renzo Caramaschi.

«Preferisco che iniziative di questo genere - ha spiegato Caramaschi - siano lasciate all’iniziativa di associazioni o cittadini che possono attivarsi per eventuali raccolte di firme.

Si può essere d’accordo o meno, ma non credo che la via istituzionale scelta in questa circostanza, sia la più corretta».

La giunta comunale, ha riferito ancora il sindaco, ha chiesto a Caramaschi di assumere una posizione sull’argomento. «Ho deciso - ha detto il primo cittadino - di non mettere a disposizione tale petizione attraverso la segreteria generale».

«Personalmente, ritengo che il lupo possa essere considerato una ricchezza se la sua presenza sul territorio rimane concentrata entro certi limiti ed in termini ben definiti e accettabili», ha concluso Caramaschi.