Dopo una vicenda processuale durata otto anni è stato assolto in primo grado in Tribunale a Bolzano il meranese Thomas Sigmund per non aver commesso il fatto. Sigmund era accusato di truffa ai danni della Provincia per aver illecitamente percepito dei contributi e per tre casi di appropriazione indebita nella sua veste di presidente dell’associazione Jugend Aktiv, che gestisce il centro giovanile Jungle, e di presidente di Strymer Streetwork Merano.

Il collegio presieduto dal giudice Carlo Busato con a latere i giudici Stefan Tappeiner e Ivan Perathoner ha deciso che Sigmund, difeso dall’avvocato Marco Ferretti, non è colpevole.

Con l’assoluzione di oggi, salvo eventuali ricorsi, per Sigmund si conclude, una lunga vicenda. Sigmund, infatti, in passato era stato coinvolto in diverse vicende che si sono concluse a suo favore. Nel 2007 Sigmund, impegnato nell’organizzazione del mercatino di Natale, era stato accusato di tentata truffa ai danni del Comune di Merano. Accusa dalla quale è stato assolto nel 2016. Nel 2011 invece la procura di Praga aveva archiviato un’inchiesta contro il meranese Thomas Sigmund, sospettato di abusi sessuali.