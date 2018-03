Uno donna di 81 anni e un uomo di 71 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in Val Venosta, avvenuto su una stradina di montagna sopra il comune di Silandro. Il guidatore è finito fuori strada per cause ancora da accertare ma probabilmente per la scarsa visibilità per una fitta nebbia dopo una giornata di pioggia. L'auto è finita in un burrone per 100 metri.

Sul posto sono intervenuti oltre alla Croce bianca anche i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino, che però non hanno potuto più fare nulla per i due: la donna e l'uomo sono morti sul colpo. Rilievi da parte dei Carabinieri.