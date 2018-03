Un ragazzo di 14 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla statale provinciale tra Salorno e Magrè, in Bassa Atesina. Il neopatentato di Cortaccia si è scontrato in sella del suo scooter con una macchina che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato così violento che il giovane è morto sul colpo.

Vani i primi soccorsi prestati da parte dell’autista della macchina coinvolta, che è andata in fuoco. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale con un grave choc. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca e i vigili di fuoco che hanno spento le fiamme. Rilievi da parte dei Carabinieri di Egna.