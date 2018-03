Applecare contro l’allergia alla betulla

La fioritura della betulla, per molti, significa il via ad un periodo di sofferenze, e non è un caso che oltre il 70% di chi è allergico al polline mostri reazioni quando consuma determinati tipi di frutta, soprattutto le mele. Tutto ciò perchè il sistema immunitario «confonde» la mela con il polline della betulla, e innesca i classici sintomi dell’allergia.

Il progetto di ricerca AppleCare del Centro di sperimentazione «Laimburg» parte da questa reazione incrociata per sviluppare un’immunoterapia alternativa: i partner, ospedale di Bolzano e Università di Innsbruck vogliono scoprire se è possibile trattare l’allergia ai pollini di betulla attraverso il consumo di mele.

Il progetto di ricerca triennale è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 e si pone come obiettivo, nel giro di un paio di anni, quello di individuare le varietà di mele «allergia-friendly». L’idea è nata da una collaborazione tra Klaus Eisendle, primario del Reparto di dermatologia dell’Ospedale di Bolzano e Thomas Letschka, che dirige il settore di genomica applicata e biologia molecolare presso il Centro di sperimentazione «Laimburg».