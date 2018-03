I carabinieri di Brunico hanno arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni che in seguito ad un normale controllo su un treno della linea della val Pusteria ha aggredito i militari. In seguito alla perquisizione personale e del bagaglio è stata rinvenuta una busta con marijuana. Per lui le accuse sono di violenza e resistenza a pubblico ufficiale unitamente al possesso di stupefacente ai fini di spaccio.