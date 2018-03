Avevano coltello e arnesi da scasso: denuncia e arresto

I carabinieri di Silandro hanno denunciato due uomini, un trentaquatrenne di Bolzano e un quarantaduenne di Treviso, per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. I due, fermati nell’ambito di un servizio di prevenzione, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, un coltello a serramanico e diversi oggetti custoditi in una sacca, probabile bottino di un furto poco prima commesso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di identificarne il proprietario, mentre i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Durante i controlli l’uomo di Treviso è risultato destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Sorveglianza di Venezia, per evasione. Per questo motivo è stato condotto, al termine degli accertamenti, presso il carcere di Bolzano.