Due etti di cocaina in auto: un arresto a Bolzano

Gli agenti della squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, residente in provincia di Brescia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, che era alla guida di un’auto intestata ad uno straniero residente in provincia di Brescia con precedenti per droga, è stato fermato nel parcheggio di un centro commerciale per un controllo: la perquisizione ha permesso di scoprire all’interno di un pannello del portabagagli un involucro contenente circa 2 etti di cocaina oltre a 2.000 euro in contanti.

Sono stati, inoltre, ritrovati alcuni fogli con l’indicazione di utenze cellulari di due sorelle marocchine. Un’ulteriore perquisizione a casa delle donne ha permesso di sequestrare quasi 10.000 euro in contanti. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre le due sorelle sono state denunciate a piede libero sempre per detenzione di droga.