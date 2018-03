Quando si parla di senzatetto l’immaginario comune è portato a pensare a uomini. Il non avere una casa, però, è un fenomeno che sempre più interessa anche l’universo femminile, in particolar modo le giovani donne. In occasione della giornata internazionale della donna la Caritas altoatesina richiama l’attenzione sul bisogno di protezione e aiuto di queste donne spesso invisibili.

Casa Margaret a Bolzano ha accolto 1.050 donne in 20 anni, mentre nel 2017 tra le 46 ospiti ben nove avevano meno di 30 anni e undici meno di 40. «Queste donne non sono affatto diverse dalle altre: desiderano soltanto sperimentare quel senso di protezione e sicurezza che, a causa di infanzie o esperienze di vita difficile, non hanno mai provato», racconta Giulia Frasca, responsabile di casa Margaret. I motivi per cui alcune donne rimangono improvvisamente senza un tetto sono separazioni, divorzi, rapporti familiari complicati, ma anche tragici eventi o dipendenze.