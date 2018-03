Il governo austriaco ha invitato i consiglieri provinciali di Bolzano il prossimo 23 marzo a Vienna per "uno scambio di opinioni sulla possibilità della estensione della cittadinanza austriaca in aggiunta a quella italiana per gli appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino in Alto Adige". Lo comunica il consigliere Alessandro Urzì (Fdi-Alto Adige nel cuore).

L'invito arriva dalla ministra degli esteri Kneissl e dal ministro degli interni Kickl. L'incontro si svolgerà al ministero degli esteri. Urzì contesta che l'invito sia stato spedito "a due giorni dalle elezioni in Italia si tratta di un'ingerenza mai vista prima". Inoltre, prosegue Urzì, "prima dell'avvio di una consultazione con lo Stato italiano il governo austriaco, non senza sottovalutare le conseguenze diplomatiche, contatta e coinvolge ufficialmente i consiglieri provinciali dell'Alto Adige". Il doppio passaporto per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina sarebbe "un pericoloso unicum assoluto a livello europeo".