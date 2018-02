La Övp del cancelliere Sebastian Kurz ha vinto le elezioni del land Tirolo. Il governatore uscente Günther Platter, che nei mesi scorsi ha puntato molto sui temi migranti e limitazione del traffico pesante, è infatti salito con il partito popolare al 44,3% dei consensi, ovvero +4.9% rispetto alle elezioni del 2013.

I socialdemocratici hanno difeso la seconda posizione con il 17,3% dei voti (+3,5% rispetto al 2013), davanti alla destra Fpö che è salita dal 9,3% cinque anni fa al 15,5%. I Verdi, l'attuale partner di coalizione di Platter, è invece sceso del 1,9%, fermandosi al 10,7% dei consensi. I liberali Neos sono entrati per la prima volta nella dieta regionale con il 5,2%, dove si è confermata la Liste Fritz (5,5%). Costante l'affluenza alle urne con il 60,0% (60,4% nel 2013).

Il presidente della Provincia, Ugo Rossi si è congratulato con il collega. È un risultato - commenta il governatore del Trentino - che conferma il lavoro fatto i questi anni, in parte anche all'interno di quella collaborazione comune che si è via via consolidata all'interno della cornice dell'Euregio.