«Una ragazzina di 3 elementare, se di madrelingua, sa meglio della Boschi il tedesco». Lo ha detto Reinhold Messner, ospite di «Un giorno da pecora» di Radio1, richiesto di dare un voto sulla conoscenza del tedesco alla sottosegretaria alla presidenza del consiglio, candidata alla Camera nel capoluogo altoatesino, insieme alla quale interverrà stasera ad un convegno a Bolzano.



«È all’inizio dei suoi studi - ha aggiunto Messner - deve imparare lentamente a parlarlo e a capire meglio la nostra cultura. Sono cinque anni che lavora in Parlamento anche per la nostra autonomia».

L’alpinista ha smentito la possibilità che Boschi non sia presente al convegno per via di alcuni impegni. «No, ci sarà sicuramente - ha detto - L’ho sentita qualche giorno fa, io mi fido di lei».