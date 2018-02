Un leggero terremoto si è verificato ieri sera a Prato allo Stelvio, in Alta Val Venosta, in Alto Adige. Come riferito dall’Istituto centrale austriaco di meteorologia e geodinamica, le scosse hanno raggiunto una magnitudo di 2,5. Non sono stati segnalati danni agli edifici.



Il sisma si è verificato alle 20,18, a circa nove chilometri a sudovest di Prato allo Stelvio. Secondo le prime comunicazioni, la scossa è stata avvertita anche nella Muenstertal, in Svizzera.