Gli Schützen hanno commemorato con la tradizionale sfilata a Merano, in Alto Adige, la morte di Andreas Hofer, il capopopolo tirolese fucilato dai francesi a Mantova il 20 febbraio 1810. Alla manifestazione dei cappelli piumati, eredi delle truppe antinapoleoniche dell'eroe tirolese, hanno preso parte centinaia di tiratori scelti sudtirolesi, tirolesi, bavaresi e trentini.

Dopo il discorso di benvenuto del comandante in capo Elmar Thaler, relatore è stato il recordman austriaco Felix Baumgartner, che nel 2012 fu il primo paracadutista a infrangere il muro del suono con un salto in caduta libera da 39.000 metri d'altezza. Un personaggio, Baumgartner, che aveva suscitato polemiche in patria, per esempio per il suo auspicio di "una dittatura moderata" in Austria, così come l'affermazione che il premier ungherese Orban "meriterebbe il premio Nobel della pace" per la sua politica anti-migranti.