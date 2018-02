Aveva un tronchesino e una pistola giocattolo senza tappo rosso, che gli sono valsi una denuncia per porto abusivo di oggetti atti allo scasso. Il giovane, un ventenne residente in provincia di Vicenza, è stato controllato la notte scorsa a Bolzano dalla squadra volante della polizia, in via Galilei.

Era in bici con altri due giovani, che secondo gli accertamenti della questura sono risultati già noti per furto, rapina, lesioni personali, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Degli altri due, uno risultava avere a proprio carico un avviso orale, un altro un divieto di ritorno nel comune di Bolzano.

Il controllo è avvenuto nell'ambito dei servizi di prevenzione dei furti in abitazione. Interviene il questore di Bolzano, che senza creare allarmismi consiglia ai cittadini di prestare maggiore attenzione. «Si suggerisce di non tenere, soprattutto nelle ore notturne e in caso di assenza da casa, finestre e tapparelle spalancate, specialmente se l’appartamento o l’abitazione sono facilmente raggiungibili dal piano stradale o dal tetto», si legge in una nota della questura.