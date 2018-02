Arriva anche in Alto Adige lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Come disposto dal codice dell’amministrazione digitale, che prevede un accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione unificato su tutto il territorio nazionale, da marzo 2018, lo Spid sostituirà tutti gli account «egov» in Alto Adige e permetterà di accedere ai servizi utilizzando pc, smartphone e tablet.

In Alto Adige sono disponibili 64 servizi on line. Tra questi vi sono l’iscrizione alle mense scolastiche o le domande per gli assegni familiari e le borse di studio. In futuro si potranno ottenere le ricette mediche digitali, fare le domande per i contributi ai pendolari o per i sostegni al settore economia e accedere al proprio fascicolo sanitario.

La Provincia di Bolzano è collegata al nuovo sistema dal 3 ottobre 2017. Dal primo marzo l’iscrizione a myCIVIS, l’area riservata nella Rete Civica dell’Alto Adige, potrà avvenire attraverso lo Spid o attraverso una carta servizi già attivata, inserendola nell’apposito lettore.