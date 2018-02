Dopo aver elencato in tre punti il perchè la candidata del Pd, Maria Elena Boschi, non dovrebbe essere rivotata, il pentastellato Alessandro Di Battista in un comizio a Bolzano ha detto: «non è accettabile che la Svp sostenga questa candidatura, bisogna ribellarsi. La Svp fa inciuci col Pd».



«La Boschi oltre ad aver avuto voce in campo sull’Italicum, bocciato dalla Corte costituzionale, è stata sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale e inoltre ha usato il suo ruolo di ministro per occuparsi di una banca riconducibile alla sua famiglia, pertanto mi meraviglio che la Svp abbassi la testa dinnanzi a questa candidatura», ha detto Di Battista.



Al comizio in piazza del municipio a Bolzano hanno partecipato il parlamentare del M5s Riccardo Fraccaro, i candidati nel collegio uninominale di Bolzano-Bassa atesina Diego Nicolini (Senato) e Filomena Nuzzo (Camera) ed il consigliere provinciale Paul Koellensperger.