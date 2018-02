L’abuso di alcol ha guastato la festa al Carnevale di Terlano. Un centinaio di ragazzi, decisamente su di giri, ha invaso la sede della linea ferroviaria Bolzano-Merano bloccando il transito dei treni.

Alcuni ragazzi, inoltre, sono stati colti da malore tanto che si è reso necessario trasportarli in ospedale.



Nel paese della Valle dell’Adige, a pochi chilometri da Bolzano, fin dal primo pomeriggio, era in programma la tradizionale sfilata di carri del giovedì grasso. A seguire, la festa in centro paese con la musica. Intorno alle 18 è arrivata la richiesta di intervento per le ambulanze che hanno dovuto provvedere al trasporto di alcuni giovani agli ospedali di Bolzano e Merano.