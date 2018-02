Maria Elena Boschi ha convinto la base della Svp della Bassa Atesina e ha incassato il sostegno dopo i mal di pancia di alcuni esponenti dei giorni scorsi. Per quasi due ore Boschi, Gianclaudio Bressa e gli altri candidati della Svp e del Patt si sono confrontati con i sindaci e funzionari del partito. «Chiedete loro come è andata, saranno comunque gli elettori a decidere», ha commentato la sottosegretaria.

Dopo la riunione nella Cantina di Termeno, iniziata in un clima d’attesa, anche il leader della Svp della Bassa Atesina, Oswald Schiefer, che nei giorni scorsi è stato tra le voci più critiche in merito alla candidatura non territoriale, ha chiesto un selfie con la Boschi.

«La sottosegretaria - ha detto - ha dimostrato di sapere la sua sull’autonomia». «La riunione è andata meglio del previsto, Boschi si è presentata molto preparata e competente anche su singole questioni che riguardano la nostra autonomia», ha aggiunto il segretario della Svp, Philipp Achammer. In serata la candidata ha incontrato artigiani e imprenditori a Laives, è seguito poi un incontro con simpatizzanti in pizzeria a Bronzolo.